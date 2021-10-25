Путин не исключает, что США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности

Сочи. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - США могут разместить на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии ударные системы, включая ракеты средней и меньшей дальности, считает президент РФ Владимир Путин.

"Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет? Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части ракеты подобного рода, если мы их произведем, но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет ведь, не отвечают" - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Путин отметил, что объекты ПРО США в Польше и Румынии оснащают пусковыми установками "Иджис". По его словам, ничто не мешает США разместить там крылатые ракеты "Томагавк".

"В Польше и Румынии установили системы ПРО, но с пусковыми установками "Иджис", на которые можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку. Только программное обеспечение нужно поменять, всё, этого даже никто не заметит", - заявил президент РФ.

"Мы же взрослые люди. Здесь все взрослые люди сидят. Нам-то что делать в этой ситуации?" - сказал Путин.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что объекты ПРО в Польше и Румынии могут быть использованы для размещения ударного оружия. В Вашингтоне это отрицали.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.

У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В прошлом году Путин предложил договориться о моратории на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности в Европе. Путин тогда сказал, что Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

В апреле 2019 году российский Генштаб заявил, что США могут разметить на объектах ПРО в Румынии и Польше, а также Японии крылатые ракеты "Томагавк" с новыми ядерными боеголовками.

"В первую очередь это касается наземных комплексов ПРО "Иджис Эшор". Сегодня они функционируют в Румынии, в ближайшее время будут развернуты в Польше и Японии. Не исключено их размещение в других государствах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал тогда первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир.

"В состав наземных комплексов "Иджис Эшор" входят универсальные пусковые установки МК-41. Их особенностью является возможность загрузки как противоракет "Стандарт-3", так и крылатых ракет большой дальности "Томагавк", для которых разрабатываются новые ядерные боевые части", - заявил он тогда.

По словам Познихира, контейнерный способ загрузки пусковых установок Мк-41 принципиально исключает возможность контроля варианта их боевого оснащения с помощью технических средств контроля.