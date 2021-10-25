Посольство РФ в Лондоне прокомментировало поставки оружия Украине

Поставки оружия Украине могут привести к возрастанию насилия и страданиям мирных жителей страны. Об этом заявило 21 октября посольство РФ в Лондоне.

Как отметили в посольстве, в Лондоне предпочитают не замечать то, что Киев не выполняет свои обязательства, согласно Минским соглашениям.

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что Москве хотелось бы рассчитывать на здравомыслие Лондона касательно поставок вооружения на Украину.

Министерство обороны Соединенного Королевства ранее в этот день заявило о поддержке развития Украины в военной сфере.

«Мы и наши страны-партнеры уже поддерживаем военное развитие Украины, а также на регулярной основе проводим учения с их вооруженными силами», — сказала представитель британского военного ведомства.

Ранее 21 октября сообщалось, что в Великобритании подтвердили информацию о поставках ракет Украине. Министерство обороны Великобритании, комментируя сообщения газеты The Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года.

Согласно данным британского оборонного ведомства, сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, а также создание новых военных баз в Черном и Азовском морях и покупку двух противоминных судов класса Sundown.