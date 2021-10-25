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Военно-промышленный курьер

Бывший спасательный буксир готовится к выходу на большую воду

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Источник изображения: vpk-news.ru

На океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», прибыл экипаж.

ОИС проекта 02670 «Евгений Горигледжан» построено на базе бывшего спасательного буксирного судна МБ-305, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода. Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз».

Работы были начаты 19 марта 2016 года, в День подводных сил России. Судно названо в честь генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ «Рубин» Евгения Горигледжана (1934-2014).

В настоящее время на ОИС «Евгений Горигледжан» проведено заселение личного состава. По словам ответственного сдатчика заказа Дмитрия Леонова, отрабатываются задачи по подготовке судна к ходовым испытаниям в море. «После заселения экипажа обычно возникает ряд вопросов, которые не были предусмотрены проектантом, – пояснил Леонов. – Есть незначительные недоработки, которые мы сейчас устраняем. Это в основном касается жилищно-бытовых условий».

В октябре запланировано завершить работы по подготовке судна к ходовым испытаниям, которые должны начаться в середине ноября.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
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