Бывший спасательный буксир готовится к выходу на большую воду

На океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», прибыл экипаж.

ОИС проекта 02670 «Евгений Горигледжан» построено на базе бывшего спасательного буксирного судна МБ-305, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода. Проект разработан в ЦМКБ «Алмаз».

Работы были начаты 19 марта 2016 года, в День подводных сил России. Судно названо в честь генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ «Рубин» Евгения Горигледжана (1934-2014).

В настоящее время на ОИС «Евгений Горигледжан» проведено заселение личного состава. По словам ответственного сдатчика заказа Дмитрия Леонова, отрабатываются задачи по подготовке судна к ходовым испытаниям в море. «После заселения экипажа обычно возникает ряд вопросов, которые не были предусмотрены проектантом, – пояснил Леонов. – Есть незначительные недоработки, которые мы сейчас устраняем. Это в основном касается жилищно-бытовых условий».

В октябре запланировано завершить работы по подготовке судна к ходовым испытаниям, которые должны начаться в середине ноября.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)