Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео

Минобороны РФ разместило в соцсетях видео, снятое в момент запуска с подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" баллистической ракеты "Булава". Ранее в четверг ведомство сообщило, что пуск был осуществлен в рамках государственных испытаний носителя новейшего морского боеприпаса.

На кадрах хорошо видно, как ракета поднимается из моря в сумрачное небо и постепенно уменьшается в размерах. Облачность ее не скрывает, поэтому за полетом можно следить достаточно долго. Фактически до того момента, как "Булава" сначала превращается в едва заметную яркую точку, а затем и вовсе исчезает в вышине.

Из сообщения Минобороны известно, что подлодка "Князь Олег" в момент пуска ракеты находилась в акватории Белого моря. Экипаж атомохода выстрелил "Булавой" из подводного положения. Цель, по которой били моряки, располагалась на камчатском полигоне Кура. "По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время прибыли в заданный район", - отметили в военном ведомстве.

Подводный крейсер "Князь Олег" относится к атомным субмаринам 4-го поколения и построен по проекту "Борей-А". Он - пятый в серии 955-х "Бореев" и второй, выпущенный в модернизированном варианте с литерой "А". Первым был "Князь Владимир". По сведениям из открытых источников, в отличие от предыдущих лодок того же проекта - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха" - эти субмарины обладают меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Арсенал у "Бореев" весьма внушительный. Помимо 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, они также оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарин, конечно же, морская "Булава" - их на лодке 16 штук. В СМИ были сообщения, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет несколько боевых блоков индивидуального наведения. На дальности более 8 тыс. км. "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.

Юрий Гаврилов