The National Interest (США): Соединенные Штаты не защищены от российских и китайских ракет большой дальности

Учитывая стратегическую значимость Гуама и опасность, которую представляет для него Китай, а также всё больше Северная Корея, приоритетом являются баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие, повышающие потенциал ПВО острова.

В ходе виртуального круглого стола, посвященного американской противовоздушной обороне и организованного альянсом в поддержку [развития систем] противоракетной обороны (Missile Defense Advocacy Alliance), высокопоставленные военачальники обратили внимание на уязвимость Америки перед лицом китайских и российских ракет большой дальности.

"Наши потенциальные противники создали значительный потенциал к тому, чтобы ассиметрично добраться до нас. Наши передовые работники, союзники, партнеры, передовые боевые и географические командования преимущественно удерживали эту угрозу подальше от Соединенных Штатов, - объяснил полковник Кристофер Струве (Kristopher Struve), заместитель директора по операциям Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. - Но, изучая опасность со стороны киберсубъектов, киберугроз, а также кинетических традиционных крылатых ракет, в области которых Россия и Китай за последние годы добились значительного прогресса, мы понимаем, что они создают условия для провоцирования хаоса на родине в тот момент, когда мы пытаемся проецировать нашу мощь на потенциально региональный конфликт".

"Итак, на что я хочу обратить внимание, так это на то, что родина - это больше не убежище, - продолжал он. - У наших противников есть возможность применить оружие на расстоянии так, чтобы поразить критически важную инфраструктуру в Соединенных Штатах на ранних стадиях конфликта и препятствовать нам в создании военной мощи".

Далеко на западе Тихого океана

Во время разговора об уязвимости остров Гуам не упомянули, но это ничего не меняет. Этот самый западный военный объект Соединенных Штатов расположен на равном удалении от Японии и Австралии, а также всего в 1,7 тысячи миль от юго-восточного берега Тайваня.

Гуам обещает стать одним из важнейших узлов Соединенных Штатов на западе Тихого океана. На острове располагается несколько важных вспомогательных военных объектов, в том числе инфраструктура поддержки подлодок и кораблей, а также крупная военная база, способная принимать стратегические бомбардировщики большой дальности.

"О чем я не говорил, так это о нашей деятельности на фронте снижения рисков, а для нас это возможность на самом деле обороняться. Размышляя о снижении рисков, мы видим две стороны: нашу способность отрицать эти угрозы и, если речь идет о кинетическом традиционном оружии, усиление, избыточность, стойкость некоторой нашей критически важной инфраструктуры, - говорил полковник Струве. - Не все объекты инфраструктуры будут поражены этим традиционным оружием, но некоторые из них особенно уязвимы. Так, мы видим тут межведомственный подход к способности защитить эту инфраструктуру".

Учитывая стратегическую значимость Гуама и опасность, которую представляет для него Китай, а также всё больше Северная Корея, приоритетом являются баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие, повышающие потенциал ПВО острова. Полковник Струве в целом с этим согласен, по его словам, военно-воздушные силы "обеспечат защиту ключевых критически важных инфраструктурных узлов".

"Невозможно разместить кинетические зенитно-ракетные системы по всей территории Соединенных Штатов, Аляски, Алеутских островов и Канады. К тому моменту, как мы развернем такую систему, она, вероятно… Они найдут способ обойти ее в любом случае. Так что мы тесно работаем с канцелярией министра обороны и Советом национальной безопасности над тем, где разместить то ограниченное количество наземных средств ПВО, которое будет у нас к моменту конфликта, чтобы действительно изменить расчеты наших противников о результативности их потенциала атаковать США".

Действительно, Соединенные Штаты уже начали усиливать оборонительные возможности Гуама. Например, Соединенные Штаты разместили на острове несколько израильских систем ПРО "Железный купол". Хотя их размещение рассматривается как временное и экспериментальное, один из важнейших военных узлов Соединенных Штатов на западе Тихого океана принимает во внимание риски со стороны противников.

Калеб Ларсон - мультимедийный журналист, пишет об обороне в the National Interest. Ларсон живет в Берлине и освещает пересечение конфликтов, безопасности и технологий, уделяя особое внимание американской внешней политике, европейской безопасности и немецкому обществу.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)