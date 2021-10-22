Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный сняли на видео

Патрулирование космодрома Восточный роботом "Маркер" показали на видео.

Опубликовано видео патрулирования роботом "Маркер" космодрома Восточный. Машина контролировала состояние линий энергоснабжения и коммуникаций, следил за целостностью периметра объектов. Робот двигался по заданному маршруту в полностью автономном режиме, полагаясь на интеллектуальную систему технического зрения. Она не подвела - "Маркер" объехал все препятствия на пути.

Напомним, 8 октября "Роскосмос" в порядке эксперимента интегрировал робототехническую платформу в систему охраны космодрома. Результаты испытаний открывают перспективу по созданию робототехнических средств, предназначенных для особо важных государственных объектов".

Робот "Маркер" был разработан в 2018 году в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника. Он имеет как гусеничную, так и колесную платформу. Может быть вооружен 12,7-мм пулеметом "Утес" и блоком для двух РПГ-26.

Олег Корякин