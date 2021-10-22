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Интерфакс-АВН

"Швабе" взаимодействует с КНР по локализации производства на территории РФ "умных" электросчётчиков

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский институт (НИИ) холдинга "Швабе" и компания Shenzhen Kaifa Technology подписали меморандум о сотрудничестве, который определяет порядок локализации на территории России производства продукции китайской компании.

"Документ предусматривает полную локализацию в России производства интеллектуальных счётчиков электроэнергии", - отмечено в сообщении "Швабе", распространённом в четверг.

По данным пресс-службы холдинга, организатором сотрудничества выступил китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь", обеспечивающий сопровождение проектов взаимного трансфера технологий между двумя странами. Подписи в меморандуме поставили гендиректор НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха Евгений Кузнецов и глава Shenzhen Kaifa Technology Чжан Сэньхуэй.

Кузнецов отметил, что "взаимодействие нацелено на увеличение объёма современных счётчиков электроэнергии на российском рынке, обусловленного возросшей потребностью". "Первым шагом этой совместной работы станет адаптация технических решений партнёра под российские стандарты, вторым - локализация производства на базе нашего предприятия", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

"Спрос на интеллектуальные счётчики электроэнергии сформировался в 2020 году после вступления в силу документа о модернизации энергетической отрасли России. Данный шаг предполагает замену старых счётчиков на новые, "умные" приборы, ключевое отличие которых в дистанционной передаче показаний", - говорится в пресс-релизе.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
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