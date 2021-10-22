Китай и Россия догоняют США?

Военная мощь США пока неоспорима, но, похоже, что в недалёком будущем ситуация может измениться. В новом отчёте некоммерческой организации RAND Corporation, посвящённой китайско-российскому сотрудничеству, указывается, что суммарная военная мощь России и Китая продолжает быстро расти.

Во фрагментах 300-страничного документа, опубликованных в журнале Popular Mechanics, говорится, что Китай и Россия продолжают политическое сближение на фоне продолжающихся проблем во взаимоотношениях с США. Сам документ находится в открытом доступе, и любой желающий может с ним ознакомиться).

Сравнение военной мощи США, Китая и России Источник изображения: rand.org

Среди тезисов документа также значится, что перспектива совместной работы Пекина и Москвы «усложняет военные расчёты США и должна привести к переоценке планов действий в чрезвычайных ситуациях».

Из документа также следует, что Соединённые Штаты — единственная военная сверхдержава, хотя российское ядерное оружие, а также военная и экономическая мощь Китая в совокупности составляют ей почти равную конкуренцию: «Обе страны разделяют взгляды на США, в которых они видят стратегического конкурента, а иногда и прямого противника. И хотя ни одна из них не хочет войны, обе хотели бы видеть более равные условия игры между всеми тремя странами. Это общий интерес, который сближает Россию и Китай».

При этом, исходя из графиков роста различных сфер экономики и военной мощи, именно Китай является основным фактором усиления «блока» двух стран.