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Российские инженеры создали четвероногого робота

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Российские инженеры создали четвероногого робота
Российские инженеры создали четвероногого робота.
Источник изображения: НИИ механики МГУ, Voltbro

Российские инженеры разработали четвероногого робота. Сейчас они дорабатывают программное обеспечение прототипа, а в будущем планируют создать готовое устройство для исследователей.

Компании, такие как Boston Dynamics или Unitree Robotics, уже не первый год продают четвероногих роботов, но пока они так и не обрели большую популярность. Отчасти это связано с их высокой ценой, а отчасти с небольшим набором умений. По большей части сейчас четвероногие роботы применяются исследователями, которые как раз расширяют их набор умений, создавая новые алгоритмы, а иногда и аппаратные улучшения. Для этого, как правило, применяют не коммерческих роботов, а либо полностью открытых, которых можно собрать самостоятельно, либо тех, которые изначально позиционируются как исследовательская платформа. Хороший пример — Mini Cheetah, которого в 2019 году создали инженеры из Массачусетского технологического института и начали отдавать в другие университеты. В результате за прошедшие два года группы исследователей создали и отработали на роботе множество алгоритмов, о части из которых мы рассказывали. Так, инженеры научили четвероногих роботов заменять собаку-поводыря, перепрыгивать препятствия и приземляться на ноги, разворачиваясь в полете подобно кошкам.

Инженеры из НИИ механики МГУ и проекта Voltbro представили первого российского четвероногого робота, который тоже будет выступать платформой для отработки алгоритмов другими исследовательскими группами. Он построен по классической схеме с ногами, состоящими из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. В основании каждой ноги есть по три больших электромотора, их общая мощность превышает три киловатта. Масса робота составляет 15 килограмм.


Пока разработчики реализовали только базовые умения. В ролике можно увидеть, что робот умеет ходить, причем с разной скоростью. Также во время испытаний он попытался встать из лежачего положения, но не смог и упал. Инженеры отмечают, что разработка робота заняла два года. Сейчас они дорабатывают алгоритмы и планируют создать готового робота, доступ к которому получат инженеры из других научных групп.

Недавно появились два новых относительно недорогих робота с открытым программным обеспечением, которое можно изменять. Xiaomi представила почти полноразмерного робота CyberDog стоимостью 1,5 тысячи долларов, а на Kickstarter запустили проект миниатюрного робота Mini Pupper стоимостью от 479 долларов.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
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