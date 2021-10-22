Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару?

На фоне решения правительства Японии ухудшить отношения с Россией радикальные настроения все чаще проявляются и у рядовых жителей страны. Так, читатели японского издания Asahi гневно отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через Цугару – международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.

"Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", – передает РИА "Новости" мнение пользователя hag. "Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности", – поддержал предыдущего комментатора ffn.

"Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии", – заявил MLB. "Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю Северную Японию в момент!" – выразил опасения jo. "Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", – резюмировал Nasaoperwrx.

До этого вторник японская газета Yomiuri Shimbun также опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, который вызвал обеспокоенность у читателей.

Напомним, корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях "Морское взаимодействие – 2021" отработали борьбу с минами в Японском море. Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.

19 октября заместитель генсека правительства Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что пять российских и пять китайских военных кораблей впервые одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. В местном минобороны уточнили, что проход судов проводился в соответствии с международными правилами, без нарушений границ территориальных вод.

"Это плановые учения, проводимые Россией и Китаем как фактическими военными союзниками, которых объединил общий источник угрозы в виде военной машины Запада во главе с США, – сказал доктор военных наук Константин Сивков. – Наши корабли не бравируют, а отрабатывают совместное применение своих сил по отражению военной угрозы. И хорошо, если японцы сделают из этого правильные выводы".

Сивков обратил внимание, что в учениях задействованы подразделения, которые выполняют строго военные задачи, "они не занимаются поиском и поимкой морских грабителей, пиратов и бандитов".

"Во время таких учений обычно начинается так называемая штабная игра, когда моделируются полномасштабные сценарии противостояния тем или иным державам. В нашем случае речь, конечно, идет о США, Японии, Австралии и, допускаю, Великобритании", – уточнил эксперт.

"Поэтому вопли японцев о том, что мы не имели права проходить через Цугару между японских островов Хонсю и Хоккайдо, действительно не имеют оснований. Во-первых, этот пролив не полностью закрыт территориальными водами Японии. Значит, мы действовали абсолютно законно. Во-вторых, если Япония действительно проведет атаку на наш флот, как о том высказывались некоторые горячие головы, им стоит понять, что Россия примет этот бой", – прокомментировал Сивков.

В то же время истинное значение совместного прохода китайских и российских кораблей через пролив оценить пока сложно, считает военный эксперт. "Но, на мой взгляд, важен сам факт события – прошли и хорошо. В результате всем становится понятно, что мы – Россия и Китай – решаем наши задачи по отражению возможной агрессии со стороны США их союзников", – добавил он.

"Вообще все это напоминает события русско-японской войны, в том числе нападение на Порт-Артур.

Надо признать, что сегодня японский флот превосходит по потенциалу наш тихоокеанский, но до нового Порт-Артура еще далеко. При этом наше ударное оружие мощнее: есть ракетные комплексы "Оникс" и ракеты "Гранит", морская ракетоносная авиация, также вскоре появятся морские варианты гиперзвуковых систем, которые нивелируют потенциал японских эсминцев", – рассказал собеседник.

"С другой стороны, по количественным показателям силы не равны: японский флот по своей численности примерно в 2–2,5 раза превосходит российский. И в ближнем бою их корабли лучше. Другое дело, что по ракетам дальнего боя мы их превосходим абсолютно, поэтому они даже не смогут подойти к нам", – заверил специалист.

"Также нам может оказать услугу Пекин. Он будет брать именно числом, так как в плане качества китайский флот японцам серьезно проигрывает. Тем не менее, в составе ВМС КНР есть два полноценных авианосца, на подходе еще новые, несколько десятков эсминцев, фрегаты с ракетами, которые бьют на 500 километров, и собственные стратегические крылатые ракеты", – перечислил Сивков.

"Кроме того, сейчас на Западе часто звучит ахинея из 90-х годов о том, что они якобы выступают против военных блоков. Но на деле все обстоит иначе. Именно США создали в этом регионе блок AUKUS. Не стоит забывать и про НАТО. В таких условиях мне кажется наивным стесняться собственных блоков. России и Китаю следует подумать о том, чтобы объединиться в такой альянс и включить в него своих союзников", – заключил Сивков.

"Но если представить, что японцы начали топить корабли ВМФ России в проливе Цугару, это привело бы к полномасштабному военному конфликту между странами",

– считает военный эксперт Алексей Леонков. В этом случае применялся бы не только флот и береговые комплексы обороны обеих стран, но и армии. "Оценивать всегда нужно весь комплекс вооружений, участвующих в боевом конфликте, а не отдельные его части", – добавил он.

"Такая провокация для Японии стала бы смертельной, несмотря на наличие у нее развитых сил самообороны, – убежден эксперт. – Токио это четко понимает, поэтому у них нет сценариев реального военного конфликта с Москвой. Такими вещами обычно занимаются националистические силы Страны восходящего солнца, которые подвергают сомнению итоги Второй мировой войны. Но такого рода городских сумасшедших пока что нет в правительственных кругах Японии. Поэтому гипотетический сценарий противостояния двух стран с военной точки зрения обсуждению не подлежит".

"На сегодняшний день Япония состоит в сложных отношениях в первую очередь с Китаем, а потом уже с Россией", – считает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. По его мнению, "именно в КНР, а также в КНДР японцы видят реальную угрозу безопасности", "к русским таких претензий нет".

"Но, учитывая уровень взаимодействия между Россией и Китаем в военной сфере, негатив японцев в сторону китайцев переносится и на русских. Это плохо влияет на наши отношения, – подчеркнул собеседник. – Японские политики часто "советуют" нам аккуратно взаимодействовать с Пекином, но у Москвы свое понимание того, что нужно делать во внешней политике".

"В целом треугольник "Москва – Пекин – Токио" – сложная, подвижная и многоплановая проблема. Стабильно одно – японцы всегда будут негодовать по поводу военных учений, кто бы их ни проводил. От этого не убежать, – считает эксперт. – Но сейчас мы наблюдаем лишь риторику, которая действительно поддерживается широкой частью японского общества".

"Надо не забывать, что у Японии есть свой эксклюзивный интерес к России, касающийся заключения мирного договора, с помощью которого она хочет вернуть так называемые северные территории, то есть наши Южные Курилы. Думаю, что Япония продолжит контакты с РФ в этом вопросе. – предупредил он. – Но если стороны не уладят этот вопрос, возможны локальные военные конфликты в регионе, в которые могут быть втянуты другие страны".

Кроме того, страх японского народа перед близостью чужих войск может сыграть на руку части местного истеблишмента. В Японии по большей части консервативные политики. Они действуют осторожно, особенно после Второй мировой войны. "Американцы фактически навязали японцам конституцию 1947 года, которая, по сути, запрещает им иметь какую-либо армию. Надо отдать должное – Япония действительно почти не вступала ни в какие конфликты за последнее время".

"Но я вижу такую тенденцию: ощущение реальной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи воспринимается простыми японцами негативно, и политики действительно используют это, чтобы скорректировать или удалить мирную статью из конституции. Большая часть населения против таких изменений, но под напором КНР и экспериментов, которые КНДР проводит с ядерными боеголовками, японцы приходят в ужас. В результате некоторые политики берут эти страхи и опираются на них, выдвигая свои предложения и законы. Тем самым они хотят сделать Японию "более нормальной" страной с точки зрения обороноспособности", – заключил Казаков.

Ростислав Зубков, Елена Лексина