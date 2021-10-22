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ТАСС

Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: UAC/ Globallookpress.com

"Второй пилот" и сферическая радиолокационная станция оставляют американского конкурента далеко позади, отметил военный эксперт Алексей Леонков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новейший отечественный истребитель пятого поколения Су-57 опережает своих конкурентов из США по системам вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу РЭБ (радиоэлектронная борьба). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя утверждения ряда западных СМИ об отставании российских самолетов от американских F-22 и F-35.

"По количеству и разнообразию вооружений Су-57 уже сейчас их опережает. А новейшие решения, такие, как "второй пилот" - система, которая облегчает управление и ведение боевых действий, сферическая радиолокационная станция, которая видит все вокруг самолета и современные комплексы радиоэлектронной борьбы, присутствующие в Су-57, оставляют американского конкурента далеко позади", - сказал он.

По словам эксперта, США же при определении критериев принадлежности самолета к пятому поколению делают акцент на таких свойствах как форсаж на сверхзвуковой скорости, малая заметность в инфракрасном диапазоне, маневренность, взлет с коротких дистанций, передовая авионика, многофункциональность и сетецентричность. "Долгое время считалось, что к пятому поколению можно причислять только F-22 и F-35, но эти самолеты не малозаметны, то есть сбиваемы", - подчеркнул он.

"Запад хотел бы видеть отставание. Но никакого отставания нет. Есть очевидный прогресс России как по двухдвигательным машинам, так и по однодвигательным", - резюмировал Леонков.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

В этом году на авиасалон МАКС Объединенная авиастроительная корпорация (в составе госкорпорации "Ростех") провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского языка). Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет он совершит в 2023 году.

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1 комментарий
№1
22.10.2021 12:55
К СОЖАЛЕНИЮ, опережает только теоретически. А практически Су-57 ещё НЕТ.
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