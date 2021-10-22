В МИД России заявили о русофобском тоне высказываний главы Пентагона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 21 октября, указала на русофобский тон высказываний главы Пентагона Ллойда Остина в ходе его визита в Киев.

По ее словам, подобные заявления усиливают напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений», — подчеркнула представитель ведомства на брифинге.

Ранее в этот день профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон в интервью «Известиям» заявил, что Украине следует реалистичнее смотреть на объемы помощи США и смириться с тем, что Вашингтон не будет оказывать прямую военную поддержку Киеву. Он отметил, что в целом приоритеты американской внешней политики смещаются от Европы к Азии, и «важность Украины в повестке дня будет только снижаться».

Глава министерства обороны США прибыл в Киев 19 октября, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

В тот же день Остин заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины. Он также обвинил страну в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.

В свою очередь, бывший депутат Госдумы политолог Руслан Бальбек предположил, что с помощью такого высказывания США пытаются «спихнуть на Россию часть своего негативного имиджа». Также Бальбек высказал мнение, что Соединенные Штаты «разделили украинский народ и полностью властвуют над страной».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.