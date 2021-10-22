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Российская газета

Президент сможет продлевать предельный срок службы высших офицеров

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Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Андрей Картаполов
Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и генерал-полковник Андрей Картаполов во время совещания.
Источник изображения: Дмитрий Азаров/ Коммерсантъ

По решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота может быть увеличен. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

На данный момент такие воинские звания предполагают предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет​​​. После достижения этого возраста может заключаться новый контракт - до 70 лет.

Согласно одобренным изменениям, с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, по достижению этого возраста может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
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