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Российская газета

Копии советских МиГ-19 превратили в беспилотники в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая начали массовую переделку устаревших истребителей Shenyang J-6 в беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Defense News.

Эти самолеты долгое время являлись основой ВВС КНР. Они, по сути, являются клоном советских самолетов МиГ-19. Производство "шестых" было организовано в начале 60-х годов на авиационном заводе в Шеньяне и продолжалось без малого четверть века. За это время выпустили, по разным данным, около 4000 штук.

Кроме применения в собственных ВВС, авиации противовоздушной обороны и флота, J-6 также экспортировали за рубеж, например, в Албанию, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран и Пакистан и другие страны. Они принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах.

Взлетная масса - 8832 кг. Максимальная скорость -1700 км/ч. Практический потолок -17900 метров. Боевой радиус - 685 км. Экипаж - один человек. В качестве вооружения используются три 30-мм пушки, копии советских НР-30.

Имеется возможность применять ракеты "воздух-воздух", неуправляемые реактивные снаряды для ударов по наземным целям, а также авиационные бомбы.

В Поднебесной эти самолеты были сняты с вооружения до 2010 года, однако, по всей видимости, они могут пригодиться уже в другом качестве.

Например, для подавления систем противовоздушной обороны. В то же время не исключено их использование в качестве летающих мишеней с целью подготовки летчиков-истребителей или расчетов зенитных ракетных комплексов.


Алексей Брусилов

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Страны
Албания
Вьетнам
Египет
Ирак
Иран
Китай
Пакистан
Продукция
МиГ-19
Проекты
БПЛА
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