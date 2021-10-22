«Украине проще вместе с ракетами купить у Британии истребители»

Какие ракеты Киев покупает у Лондона - и почему их трудно будет использовать

Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности - ракет «воздух-земля» Brimstone. Об этом сообщило издание The Times. «Газета.Ru» разбиралась, что это за ракеты, как их использовать, и с какими сложностями Киев рискует при этом столкнуться.

Министерство обороны Соединенного Королевства, утверждает газета The Times, обсуждает с Киевом продажу морских ракет класса «поверхность-поверхность», разработанных концерном MBDA, которые могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на кораблях и катерах, находящихся на вооружении ВМС Украины. Также Киев и Лондон рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования. Их стоимость составляет около $138 тыс за единицу.

Brimstone («Сера») - самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Изделие разработано международным консорциумом MBDA для ВВС Соединенного Королевства (Royal Air Force, RAF). Концерн MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем. Brimstone комплектуется активной радиолокационной головкой самонаведения. Имеется возможность и лазерного наведения.

Эта ракета имеет несколько модификаций, существенно отличающихся друг от друга по тактико-техническим характеристикам.

При использовании Brimstone первых версий в качестве оружия самолета или беспилотного летательного аппарата максимальная дальность стрельбы составляет около 20 километров. Если носителем боеприпаса является вертолет, то этот параметр сокращается до 12 км. Дальность полета ракеты Brimstone 2 увеличена до 60 километров (40 км при запуске с вертолета).

Противокорабельная версия этого изделия - Brimstone Sea Spear - может нести боевую часть весом до 100 кг и обладает дальностью стрельбы до 100 километров.

Источники «Газеты.Ru» в военно-промышленном комплексе России утверждают, что при интеграции британской ракеты в состав вооружения украинских истребителей типа Су-27 или МиГ-29 могут возникнуть существенные трудности.

«В кардинальной переделке будет нуждаться практически вся бортовая радиоэлектронная аппаратура самолетов. Украине проще вместе с ракетами приобрести истребители Tornado GR4 или Eurofighter Typhoon», - утверждает один из собеседников «Газеты.Ru».

Тем не менее сотрудничество Киева и Лондона в военно-технической сфере идет по нарастающей. Кораблестроительная промышленность Великобритании проектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами еще в октябре 2020 года меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

15 сентября 2021 года на проходящей в Лондоне выставке-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 украинский государственный концерн «Укроборонпром» подписал с британской группой Babcock International соглашение о сотрудничестве и совместной реализации украинских военно-морских проектов в рамках британской программы «Расширения возможностей военно-морских сил Украины» (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme, UNCEP). Одновременно группа Babcock представила модель большого ракетного катера, разработанного для ВМС Украины в рамках программы UNCEP.

Лондон также обязался помочь Киеву «укрепиться на берегах Черного и Азовского морей, снабдить украинские ВМС боеприпасами». Соглашениями предусматривается передача военных технологий строительства для Украины скоростных ракетных катеров, оснащенных британскими ракетами. Это будут маленькие скоростные корабли, вооруженные артиллерийскими системами и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море.

Впрочем, отношения Лондона и Киева не всегда развиваются в позитивном ключе. Так, в июле 2021 года стало известно, что британская компания Rolls-Royce отказалась продать Украине комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», - пожаловался отставной чиновник в своем Facebook.

Показательно, что практически одновременно - в июне 2021 года - об отказе Германии поставлять оружие Украине заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Маас заявил, что хотя Германия останется крупнейшим двусторонним партнером для Украины, поставок оружия из Берлина не будет.

«Конфликт [на Донбассе] может быть решен только политическим путем. Поставки оружия этому не помогают», - сказал Маас.

Михаил Ходаренок