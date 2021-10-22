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ЦАМТО

На вооружение танковой армии ЗВО поступят ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС

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БРЭМ-1М на шасси танка Т-90А
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М ("Изделие 142") на шасси танка Т-90А.
Источник изображения: Алексей Хлопотов / gurkhan.blogspot.ru

ЦАМТО, 21 октября. Ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС поступят на вооружение в гвардейскую танковую армию Западного военного округа до конца текущего года.

РЭМ-КС предназначена для проведения технического обслуживания и текущего ремонта в полевых условиях и эвакуации специальных колесных шасси, а также армейских автомобилей Урал, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ. Машина весом около 29 т способна эвакуировать неисправные транспортные средства методом вытаскивания, транспортирования полупогрузкой и буксированием.

В комплект машины входят кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, электросварка, инструмент для пайки, краски, резки, электрификации, гаечного ремонта, при помощи которых выполняется техническое обслуживание и срочный ремонт в полевых условиях. Также в арсенале есть мощная тяговая лебедка для эвакуации застрявших машин на гусеничной и колесной базе, в том числе самоходной пусковой установки "Искандер", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Продукция
Искандер
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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