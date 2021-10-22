РКЦ "Прогресс" планирует по итогам года запустить более 20 ракет "Союз"

В разных космодромов в 2021 году уже запустили 16 ракет "Союз"

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует за 2021 год запустить более 20 ракет "Союз". Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Мы планируем [запустить] в районе 20 [ракет], за 20", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

На данный момент с разных космодромов в этом году были запущены 16 ракет "Союз".

РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз-2". Также создается перспективная ракета "Союз-5", на производство которой в 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ льготный заем на сумму 750 млн рублей на создание производства ракет-носителей "Союз-5". Первый пуск запланирован на 2023 год.