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ТАСС

РКЦ "Прогресс" планирует по итогам года запустить более 20 ракет "Союз"

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Дмитрий Баранов
Дмитрий Баранов.
Источник изображения: © Пресс-служба ОА "РЦК "Прогресс"/ТАСС

В разных космодромов в 2021 году уже запустили 16 ракет "Союз"

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует за 2021 год запустить более 20 ракет "Союз". Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Мы планируем [запустить] в районе 20 [ракет], за 20", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

На данный момент с разных космодромов в этом году были запущены 16 ракет "Союз".

РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз-2". Также создается перспективная ракета "Союз-5", на производство которой в 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ льготный заем на сумму 750 млн рублей на создание производства ракет-носителей "Союз-5". Первый пуск запланирован на 2023 год.

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Кредитование
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Союз-2 РН
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