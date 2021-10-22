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Российская газета

Шойгу показали, как работает новая система обмена авиационной информацией

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Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

21 октября министр обороны Сергей Шойгу съездил в новый военный городок, который менее чем за год построили в одном из московских районов. Там расположились два ведомственных центра - 27-й научный и Центр безопасности полетов авиации Вооруженных сил.

Министру, в частности, показали, как работает новая система обмена данными об обстановке в воздухе. Она способна оперативно доводить до пользователей информацию об авиационных происшествиях и выдавать сведения, необходимые для принятия решения по проблемным ситуациям в небе. В эту систему загрузили базу данных по авиационным событиям, а также большое количество аналитических и профилактических материалов по безопасности полетов государственной авиации, выпущенных с 2000 года. За счет этого изданные типографским способом материалы стали доступны в формате электронных документов.

Новая система может скоро получить статус межведомственной. Уже решается вопрос о подключении к ней органов безопасности полетов других федеральных министерств и ведомств. Кроме того, пользователем этой системы готовится стать Управление вооруженных сил по регулированию деятельности государственной авиации Беларуси. Соответствующее решение приняли на недавней совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

Помимо программно-аппаратного пункта управления, в здании Центра расположены лабораторные помещения и спортивные залы.


Юрий Гаврилов

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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