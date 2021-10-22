Мун Чжэ Ин прокомментировал пуск ракеты "Нури"

Президент Республики Корея заявил, что гордится пуском, несмотря на то, что не получилось "идеально выполнить все цели"

СЕУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури", запущенная в стране в четверг, не смогла выполнить все возложенные на нее задачи. Об этом заявил журналистам президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, после того как наблюдал за пуском на космодроме Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула.

"Пробный запуск "Нури" состоялся. Я горжусь этим. К сожалению, в ходе первого пуска мы не смогли идеально выполнить все цели, но достигли очень достойного результата", - подчеркнул президент.

По данным агентства Yonhap, в ходе полета все системы сработали в штатном режиме, однако на последнем этапе ракета не смогла вывести полуторатонный макет спутника на орбиту. Ранее представители Министерства науки страны в ходе прямой интернет-трансляции с космодрома отрапортовали, что запуск был полностью успешным.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.