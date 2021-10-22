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Российская газета

Что известно о северокорейских баллистических ракетах для подлодок

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Источник изображения: rg.ru

В Северной Корее продолжаются работы по созданию баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). В минувший четверг стало известно о проведении новых испытаний такого оружия.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время известно лишь об одной дизель-электрической подводной лодке КНДР, являющейся носителем баллистических ракет. Эта субмарина была построена в 2014 году. Она получила название "8.24 Енгун" ("Герои 24-го августа"). На Западе ее обозначили как Sinpo-B или тип Gorae.

По всей видимости, опытовый корабль специально спроектировали и изготовили для отработки БРПЛ. Именно с него в 2016 году был произведен запуск первой северокорейской БРПЛ "Пуккыксон-1", а три года спустя - ракеты "Пуккыксон-3" больших размеров.

В настоящее время на верфях КНДР ведется строительство более крупных ракетных субмарин, известных как Sinpo-C. Весной текущего года появлялась информация, что работы над головной лодкой этого проекта уже завершены. По крайней мере, так считают американская и южнокорейская разведки.

Если говорить о самих БРПЛ, то максимальная дальность "Пуккыксон-1" составляет 1200-1300 км, "Пуккыксон-3"- уже порядка 1900-2000 км.

На парадах показали и более крупные БРПЛ, но они пока еще не испытывались.

Что же касается новой ракеты, запущенной 19 октября, то она, по всей видимости, представляет собой модификацию баллистической ракеты меньшей дальности наземного базирования с возможностью полета по квазибаллистической траектории. Это оружие, по мнению Лямина, предназначено, прежде всего, для ударов по целям в Южной Корее и Японии.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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