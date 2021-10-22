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ЦАМТО

ВМС Перу выполнили первый пуск ПКР "Экзосет" Блок-3

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MM40_Exoset_Block
ПКР MM40 Exoset Block 3 (Франция).

ЦАМТО, 21 октября. ВМС Перу провели первые учения с боевой стрельбой с применением разработанных группой MBDA ПКР MM-40 "Экзосет" Блок-3 класса "поверхность-поверхность" и AM-39 "Экзосет" класса "воздух-поверхность".

Как сообщает Jane's Navy International со ссылкой на ВМС Перу, пуск был проведен 30 сентября с борта фрегата (FM-57) "Болонези" класса "Лупо". По словам представителей ВМС, пролетев 172 км (92 морские мили) ракета успешно поразила цель, в качестве которой использовался списанный десантный корабль (DT-143) "Кальяо". Это был первый пуск ракеты MM-40 "Экзосет" Блок-3 с момента их принятия на вооружение пять лет назад.

Позднее эта же мишень была поражена ракетой AM-39 "Экзосет", запущенной с борта вертолета SH-3D "Си Кинг" с расстояния 36 км (19 морских миль). Вертолет поднялся с транспорта снабжения ARL-158 "Такна" (ранее А836 "Амстердам").

Как отмечается, после проведенных стрельб с борта фрегата (FM-57) "Болонези" ракета MM-40 "Экзосет" Блок-3 стала "рекордсменом" среди состоявших на вооружении ВМС Перу ПКР, превзойдя установленный в ходе проведенных в 2008 году учений предыдущий рекорд, когда фрегат (FM-55) "Агирре" поразил цель ракетой "Отомат-2" группы MBDA на дистанции 153 км.

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Страны
Перу
Продукция
Otomat
SH-3
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Военные учения
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