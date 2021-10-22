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ЦАМТО

Федерация Боснии и Герцеговины снизила продажу ПВН

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 21 октября. Как указано в отчете Министерства энергетики, горного дела и промышленности Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ), утвержденном правительством в Сараево 7 октября, выручка производителей продукции оборонного назначения в 2020 году составила 258,7 млн. конвертируемых марок (152,76 млн. долл.).

Это составляет 85% от выручки предприятий оборонного сектора, полученной в предыдущем году.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на отчет, полученная в прошлом году прибыль составила 17,36 млн. конвертируемых марок (10,25 млн. долл.), что составляет 40% от показателя 2019 года.

В оборонно-промышленном комплексе Федерации по состоянию на 2020 год было занято 3708 человек, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

Федерация Боснии и Герцеговины – одно из двух образований, входящих в состав Боснии и Герцеговины, второе – Республика Сербская.

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  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Сербия
Проекты
2020-й год
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