Федерация Боснии и Герцеговины снизила продажу ПВН

ЦАМТО, 21 октября. Как указано в отчете Министерства энергетики, горного дела и промышленности Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ), утвержденном правительством в Сараево 7 октября, выручка производителей продукции оборонного назначения в 2020 году составила 258,7 млн. конвертируемых марок (152,76 млн. долл.).

Это составляет 85% от выручки предприятий оборонного сектора, полученной в предыдущем году.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на отчет, полученная в прошлом году прибыль составила 17,36 млн. конвертируемых марок (10,25 млн. долл.), что составляет 40% от показателя 2019 года.

В оборонно-промышленном комплексе Федерации по состоянию на 2020 год было занято 3708 человек, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

Федерация Боснии и Герцеговины – одно из двух образований, входящих в состав Боснии и Герцеговины, второе – Республика Сербская.