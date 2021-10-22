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Комитет ГД по обороне утвердил план тематических заседаний на осеннюю сессию 2021 и весеннюю сессию 2022 годов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Состоялось заседание Комитета Государственной Думы по обороне, на котором члены Комитета определили депутатов, ответственных за отдельные законопроекты и утвердили план тематических заседаний Комитета на осеннюю сессию 2021 г. и весеннюю сессию 2022 г., а также рассмотрели законопроект "О внесении изменений в статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (об уточнении оснований увольнения с военной службы).

«На заседании Комитета рассмотрен и рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, направленный на реализацию Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Законопроект уточняет основания увольнения для «военнослужащих-ядерщиков» и будет способствовать поддержанию на возможно низком уровне риска радиационных воздействий на военнослужащих, осуществляющих работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. А также повышению боевой готовности соединений и воинских частей ядерного обеспечения. Поэтому Комитет по обороне поддерживает законопроект, внесенный Правительством РФ», - сообщил глава думского оборонного Комитета Андрей Картаполов после заседания Комитета.

Рассказывая о предстоящих тематических заседаниях в период осенней и весенней сессий, председатель Комитета отметил, что запланировано проведение нескольких заседаний. Предстоит рассмотреть наиболее актуальные направления, а это, прежде всего, вопросы социального обеспечения военнослужащих, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей и, конечно, во главу угла Комитет по обороне ставит вопросы пенсионного обеспечения. 

На обсуждение планируется вынести вопросы законодательного обеспечения своевременного и качественного выполнения государственного оборонного заказа, роли военных представительств, военно-технического сотрудничества. Запланировано также рассмотрение вопросов, касающихся военно-патриотического воспитания.

«Кроме того, Комитет будет оперативно реагировать на изменения международной обстановки», - добавил Картаполов.

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Россия
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
ЯО
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