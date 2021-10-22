"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане

Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" во время запуска с космодрома Куру, 2019 год.

21 октября исполняется десять лет с момента первого пуска ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане: в 2011 году российская ракета с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. С того момента ежегодно с космодрома Куру осуществляется до четырех пусков российских ракет.

Гвианский космический центр находится на побережье Атлантического океана. Его расположение около экватора обеспечивает 40-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками с космодрома Байконур. Оператором пусков с космодрома Куру выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace. С российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос), обеспечивая на всех стадиях взаимодействие с компанией Arianespace, эксплуатантом космодрома в Куру. Комплекс запуска "Союз" является собственностью Европейского космического агентства, запуск осуществляется под ответственностью французских государственных органов.

О том, как возникла идея создать стартовый стол под ракету "Союз-СТ" во Французской Гвиане, с какими сложностями при этом пришлось столкнуться, о существующих контрактах и возможности осуществлять пилотируемые пуски в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

Принцип "двух ключей"

Идея создания проекта развивалась в несколько этапов. "Понимание необходимости амбициозного коммерческого космического проекта было продиктовано, с одной стороны, завершением работ по модернизации ракеты-носителя "Союз" и созданием на ее основе новой, более эффективной ракеты "Союз-2", с другой стороны - ростом потребностей мирового космического рынка", - сообщил Мухамеджанов.

В начале 2000-х годов в рамках сотрудничества по линии российско-французского предприятия "Старсем" шла активная работа по запускам иностранных аппаратов с помощью "Союза" с космодрома Байконур. Параллельно специалисты российских космических предприятий с австралийской компанией "Азиатско-Тихоокеанский космический центр" рассматривали возможность создания стартового комплекса на острове Рождества в Индийском океане. Оттуда планировалось запускать одну из модификаций ракеты "Союз" - "Аврору". По словам гендиректора ЦЭНКИ, прекращение программы запусков европейского носителя "Ариан-4" также повлияло на начало переговоров между Россией и Францией по сотрудничеству в данной области.

В 2002 году было подготовлено Межправительственное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки, создания и использования ракет-носителей и размещении "Союз-СТ" в Гвианском космическом центре. "В 2003 году после проведения большого количества переговоров, рабочих совещаний и рекогносцировки на месте будущего стартового комплекса соглашение было подписано правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики", - напомнил глава ЦЭНКИ.

Проект стартового комплекса "Союз-Куру" во Французской Гвиане Источник изображения: © Юрий Машков/ТАСС

Одним из условий сотрудничества, отметил Мухамеджанов, было соблюдение всех европейских стандартов и норм при проектировании и строительстве. Поэтому документация была гармонизирована, а специалисты по строительству и монтажу оборудования из РФ прошли сертификацию по европейским стандартам. "На комплексе был применен принцип "двух ключей" - все операции обе стороны могли производить только согласованно", - подчеркнул Мухамеджанов.

Постоянное наблюдение

На стартовом комплексе "Союз" во Французской Гвиане постоянно находятся восемь-десять человек, которые составляют группу мониторинга. В основном это сотрудники ЦЭНКИ и Ракетно-космического центра "Прогресс". "В их задачи входит ежедневный мониторинг технического состояния оборудования стартового комплекса и находящихся на хранении ракет-носителей. Специалисты сменяют друг друга по вахтовому методу", - пояснил гендиректор ЦЭНКИ.

Технологическое обслуживание проводится в соответствии с графиком, согласованным с Arianespace. Топливо, ракеты и разгонные блоки доставляются морским транспортом в специальных контейнерах, которые не допускают плесканий и попаданий излишней влаги.

В период пусковой кампании на космодроме во Французской Гвиане находятся около 300-330 российских специалистов.

След Куру на Восточном

Во Французской Гвиане российским специалистам пришлось столкнуться с погодными проблемами. С одной стороны, это сильные порывы ветра, из-за которых приходилось переносить старт ракеты (например, в ноябре 2020 года). "Речь идет не о привычном для нас ветре, а о таком ветре, который с изменением высоты слоями меняет свое направление и скорость", - пояснил директор ЦЭНКИ. Европейская сторона использует программную модель, которая оценивает риск при развитии худшего сценария, рассматривая вероятность падения обломков разрушенного изделия (не только "Союза-СТ", но и других ракет) на населенные пункты по трассе полета. Еще одной проблемой являются ливни.

Ливни могут идти без перерыва по несколько дней, поэтому на стартовом комплексе "Cоюз" в Гвианском космическом центре для общей сборки и предстартового обслуживания ракеты космического назначения была применена мобильная башня обслуживания, не имевшая на тот момент аналогов на российских космодромах Руслан Мухамеджанов, генеральный директор ЦЭНКИ

Опыт использования такого сооружения оказался успешным, и позже он был внедрен на новом российском космодроме Восточный.

Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" во время запуска с космодрома Куру Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

За время сотрудничества, отметил гендиректор ЦЭНКИ, российская и французская стороны многому научились друг у друга. "Нам удалось на совместной практике апробировать методы современного менеджмента и уже на своих космодромах внедрить эти современные методы с адаптацией к нашим практическим традициям", - добавил он.

Предстоящие пуски

За время существования со стартового комплекса "Союз" в Гвианском космическом центре было осуществлено 25 пусков. В этом году запланирован один пуск. Предполагается, что ракета-носитель "Союз-СТ" выведет на орбиту космические аппараты европейской навигационной системы Galileo. "Пуск запланирован на 30 ноября 2021 года (по московскому времени - 1 декабря)", - отметил Мухамеджанов.

В следующем году первая пусковая кампания запланирована на январь. "В 2022 году планируется три запуска, первый из которых ожидается 6 января", - добавил он.

При этом, по словам гендиректора ЦЭНКИ, ведется работа по новым контрактам на выведение полезной нагрузки ракетами "Союз" с космодрома Куру. "На 2023 год заключены контракты еще на два пуска", - рассказал Мухамеджанов.

Пилотируемый старт

В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции сообщил журналистам, что с французскими коллегами обсуждается возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвианском космическом центре, под пилотируемые программы, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции.

В рамках продолжения сотрудничества, по словам Мухамеджанова, российская и французская стороны сейчас рассматривают два варианта.

Роскосмос, Европейское космическое агентство и Национальный центр космических исследований Франции прорабатывают возможности дальнейшего развития комплекса запуска "Союз", в том числе за счет осуществления запусков космических аппаратов российского производства, а также реализации пилотируемых полетов на перспективные космические станции в рамках программ международного сотрудничества Руслан Мухамеджанов, генеральный директор ЦЭНКИ

При этом официальных заявлений по этим вопросам от европейских партнеров пока не поступало, отметил Мухамеджанов. Если Россия и Франция договорятся об осуществлении пилотируемых пусков или выведении российских спутников, стартовому комплексу потребуется доработка.

Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на космодроме Куру Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

"В частности, понадобится доработка мобильной башни обслуживания, так как сейчас конструкция башни не предполагает размещение ракеты космического назначения с системой аварийного спасения. Кроме того, необходимо создание монтажно-испытательного комплекса подготовки космических аппаратов, а также создание инфраструктуры для размещения и предполетной подготовки космонавтов и астронавтов к полету на орбиту", - объяснил гендиректор ЦЭНКИ.

Изначально стартовый комплекс "Союз" во Французской Гвиане был рассчитан на 15 лет, или 50 запусков, так как российские специалисты не знали, как морской тропический климат будет воздействовать на технологическое оборудование. "Тем не менее десятилетний опыт эксплуатации показывает, что комплекс находится в очень хорошем состоянии и имеется достаточный ресурс технологического оборудования для продолжения его эксплуатации в течение многих лет в будущем", - заключил Мухамеджанов.

Екатерина Москвич