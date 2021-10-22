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Российская газета

19FortyFive: "Калибры" серьезно расширят возможности "Ивана Папанина"

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

В США опасаются российских арктических кораблей с "Калибрами"

Портал 19FortyFive.com отреагировал на сообщение российских СМИ о том, что арктический корабль двойного назначения проекта 23550 "Иван Папанин" может стать носителем крылатых ракет "Калибр-К". На судне могут установить три контейнера с ракетами.

Это еще один признак того, что Арктика становится потенциальным полем боя, отмечают в статье. Суда класса "Иван Папанин" станут по-настоящему многоцелевыми кораблями, предназначенными для работы в качестве ледоколов, буксиров, транспортировщиков грузов на арктические базы, рефрижераторов для перевозки морепродуктов и боевых кораблей, вооруженных ракетами. Конструкция корпуса корабля позволяет прокладывать путь во льдах без поддержки ледокола.

"Иван Панин", вооруженный не только "Калибрами", но и корабельной артустановкой АК-176, будет обладать изрядной огневой мощью. Насколько хорошо такой универсальный корабль сможет выполнять различные задачи, еще предстоит выяснить, отмечает 19FortyFive. Кроме того, "Калибр" - это высокоточное оружие, которое может поражать дальние цели на основе данных, передаваемых с других кораблей и спутников, а значит "Ивану Папанину" потребуется надежная система передачи данных, чтобы в полной мере использовать преимущества дальности.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-176
Проекты
23550
Арктика
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