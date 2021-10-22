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Российская газета

Победитель американских танков: Т-55 стал памятником в Индии

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Источник изображения: THE PAST MEMORY / youtube.com

В Индии все больше старых советских Т-55 становятся памятниками. Например, в прошлом году снятая с вооружения боевая машина была установлена на пьедестал в городе Алибаг.

Недавно стало известно, что еще один такой "пятьдесят пятый" занял почетное место в кампусе колледжа города Кендрапара. Выражена надежда, что он будет мотивировать студентов служить в вооруженных силах страны.

Отмечается, что танк принимал участие в боевых действиях в Восточном Пакистане в 1971 году, где индийским войскам противостояли устаревшие легкие танки американского производства М24 Chaffee.

Созданные еще в годы Второй мировой войны и вооруженные 75-мм нарезными орудиями M6, они были практически бессильны против достаточно мощной брони средних Т-55. Поэтому последние расстреливали их практически безнаказанно, не потеряв во время столкновений ни одной единицы техники. Повреждения, которые получали эти поставленные из Советского Союза танки, были в основном от мин, но ремонтники быстро возвращали их в строй.

В конце концов, на этом фронте индийская армия одержала полную победу, а весь задействованный парк М24, состоявший из более чем шести десятков машин, оказался уничтожен и частично захвачен в виде трофеев.

Всего, по разным данным, Индия закупила в СССР около 900 танков Т-55. Поставки осуществлялись с конца 60-х по середину 70-х годов. В ходе эксплуатации они прошли модернизацию, получив вместо 100-мм пушки Д-10Т2С английскую 105-мм L7A1.

В новом веке Т-55, некоторое время уже считавшиеся устаревшими, продолжали эксплуатировать, но затем начался их вывод из войск. И все же некоторое количество продолжает оставаться в войсках, их используют в качестве учебных машин и инженерной техники, предназначенной для разминирования.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Т-55
Проекты
Военные учения
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