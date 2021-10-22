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ТАСС

С космодрома Куру в 2022 году ожидается три пуска ракет "Союз"

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Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на космодроме Куру
Мобильная башня обслуживания для ракеты-носителя "Союз-СТ" на космодроме Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Первый старт в новом году назначили на 6 января

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Три пуска ракет-носителей "Союз-СТ" ожидается в 2022 году с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

"В 2022 году планируется три запуска, первый из которых ожидается 6 января", - отметил Мухамеджанов.

В этом году, добавил он, ожидается один пуск. Ракета-носитель "Союз-СТ" выведет на орбиту космические аппараты европейской навигационной системы Galileo. "Пуск запланирован на 30 ноября 2021 года (по московскому времени 1 декабря)", - сказал Мухамеджанов.

21 октября исполняется 10 лет с момента первого пуска ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. В 2011 году российская ракета с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. С того момента ежегодно с космодрома Куру осуществляется до четырех пусков российских ракет.

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