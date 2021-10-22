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ТАСС

Полезную нагрузку перспективного "Союза-5" еще не определили

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Облик "Союз-5"
Облик "Союз-5".
Источник изображения: Изображение: @Rogozin

Гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов отметил, что первые ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" были запущены сразу с космическими аппаратами

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Полезная нагрузка, которая будет запущена на ракете-носителе "Союз-5", пока не определена. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Полезная нагрузка пока не определена. Смотрятся разные варианты", - сказал Баранов.

Он отметил, что первые ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" были запущены сразу с космическими аппаратами.

Баранов также сообщил, что говорить об адаптации ракеты-носителя "Союз-5" под плавучий космодром "Морской старт" пока рано. По его словам, ранее владельцам "Морского старта" рассказали, что "Союз-5" по характеристикам соответствует ракете, которая может быть запущена с плавучего космодрома.

В 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ "Прогресс" льготный заем по специальной программе "Конверсия" на сумму 750 млн рублей на создание производства ракет-носителей "Союз-5". Общий бюджет этого проекта составляет 1,6 млрд рублей. Первый пуск запланирован на 2023 год.

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Кредитование
Проекты
Морской старт
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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