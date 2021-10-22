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Известия.ru

В МИДе оценили данные о переговорах Украины и Британии о вооружении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поставки вооружений на Украину со стороны Запада не будут способствовать урегулированию, однако могут сподвигнуть Киев к проведению новых провокаций в Донбассе. Об этом 21 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашенных республик», — сказал он «РИА Новости».

При этом Руденко подчеркнул, что урегулирование в Донбассе должно осуществляться «не через военные пути поддержки Украины, а через оказание на нее вразумляющего давления».

«Все это нужно для того, чтобы Киев вернулся к выполнению минских соглашений», — резюмировал замглавы российского МИДа.

Ранее в четверг газета The Times сообщила, что Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева в части использования Россией газового кризиса для захвата территории республики. Уточнялось, что минобороны обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля — земля», способных поражать группы целей одновременно: их планируют размещать на судах, находящихся на вооружении украинских ВМС.

11 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что США поставили стране новую партию летального вооружения. По его словам, Вашингтон предоставил Киеву вооружения в связи с риском эскалации конфликта с Россией.

До этого, 7 сентября, депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что американских зенитно-ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Украины в войне. Он отметил, что предоставление США своих самолетов станет для Киева призывом к более углубленному сотрудничеству.

В 2020 году Украина вела переговоры с США о закупке трех крупных партий вооружения. Два катера Island Киев получил в 2019 году и планировал получить еще три единицы техники.


Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к урегулированию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
Javelin ПТРК
Проекты
2020-й год
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