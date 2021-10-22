Israel Aerospace Industries передаст Республике Корея технологии производства барражирующих боеприпасов

ЦАМТО, 21 октября. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) 20 октября подписали меморандум о взаимопонимании в рамках программы разработки и производства барражирующих боеприпасов.

Как сообщает Defense News со ссылкой на пресс-релиз IAI, соглашение было заключено в рамках Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки ADEX 2021, которая проходит с 19 по 23 октября на авиабазе в Соннаме (к югу от Сеула).

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу IAI Худи Лахава, "в рамках меморандума IAI расширит сотрудничество с одной из ведущих южнокорейских компаний и поделится своими технологиями в данной области, проверенными в боевых условиях".

Исполнительный вице-президент и глава будущего бизнес-подразделения KAI по барражирующим боеприпасам Чан Хон-хан заявил о намерениях компании занять лидирующие позиции в мире в области разработки барражирующих боеприпасов нового поколения.

В марте этого года IAI и KAI подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области создания барражирующих боеприпасов с учетом планов Республики Корея по продвижению концепции использования пилотируемых / беспилотных авиационных комплексов MUM-T (manned-unmanned teaming). По данной схеме вертолет KAI зависает на определенном расстоянии от цели, а бортовой беспилотный летательный аппарат находит цель и, при необходимости, поражает ее.

По информации IAI, южнокорейской стороне будут переданы технологии, использованные при разработке барражирующих боеприпасов "Харпи NGW" (HARPY) и "Хароп" (HAROP).