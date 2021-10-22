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Российская газета

США разместят экспериментальный ядерный реактор на Аляске

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Источник изображения: BWXT Advanced Technologies/Youtube

Американская база ВВС Эйлсон, расположенная на Аляске, была выбрана военными для размещения небольшого экспериментального ядерного реактора в рамках пилотной программы. Пентагон совместно с Министерством энергетики США ищет возможные способы удовлетворения растущей потребности в электроэнергии, в том числе на поле боя.

База Эйлсон находится в 42 километрах от города Фэрбенкс и в 177 километрах от Полярного круга. Там расквартирован 354-й истребительный авиаполк. Основной состав - истребители F-16 и F-35. Военные рассчитывают, что микрореактор может стать идеальным источником энергии для удаленных военных баз, какой является Эйлсон. Сейчас она питается от собственной угольной электростанции, что представляет собой экологическую проблему. Беспокоит военных и то, что база зависит от поставок топлива.

Известно, что основой реактора станет экспериментальное топливо с защитными слоями покрытий типа TRISO (Tristructural Isotropic - изотропное покрытие из углерода и керамики), которое обладает более высокими характеристиками, нежели традиционные материалы, используемые на атомных электростанциях. Это позволяет делать реакторы более компактными и более надежными, пишет The Drive.

Весной Пентагон заключил контракты на производство экспериментальных реакторов с компаниями X-Energy и BWX Technologies. Сами работы должны начаться осенью 2022 года, а реактор должен быть полностью введен в эксплуатацию в 2027 году. Впоследствии микрореактор может быть не только источником питания для стационарных объектов, к каким относится военная база, но при необходимости может быть развернут в зоне боевых действий.

Впрочем, к этому варианту остается много вопросов, связанных с безопасностью такого объекта, как ядерный микрореактор. В том числе - что будет, если реактор будет захвачен врагом или поражен огнем противника. Пока эти вопросы остаются без ответа.


Майя Бирюкова

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Страны
США
Продукция
F-16
F-35
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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