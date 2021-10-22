Войти
Российская газета

Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу

1098
2
+1
Источник изображения: Dave Sherfield/Wikimedia.org

Королевские ВМС Великобритании выставили на продажу вспомогательное судно Argus - единственное в своем роде.

До 1981 года построенный в Италии корабль был мирным контейнеровозом MV Contender Bezant. В канун Фолклендской войны его мобилизовали и переоборудовали в плавучий госпиталь. Затем Bezant вернули владельцам, но из-за спада морских перевозок контейнеровоз оказался не удел и в 1984 году британское адмиралтейство окончательно приобрело 190-метровый корабль.

Новобранца назвали Argus, установили летную палубу для приема вертолетов - основной миссией корабля должна была стать подготовка летчиков морской авиации. Но в 1999 году началась война в Персидском заливе и бывший контейнеровоз поспешил туда, чтобы принимать раненых. В его трюмах развернули радиологическое, реанимационное и хирургическое отделение, установили компьютерный томограф и 100 коек для пациентов. При этом статус у Argus странный - он не может считаться полноценным госпитальным судном, поскольку не окрашен в белый цвет с красными крестами на бортах и вооружен (четыре пулемета калибра 7,62 мм и две 20-миллиметровые автоматические пушки).

Тем не менее странный корабль принес Королевским ВМС много пользы, в качестве небольшого вертолетоносца участвуя в операциях НАТО в Боснии и Косово, а затем - уже как госпиталь, - у берегов Сьерра-Леоне, где бушевала лихорадка Эбола. В 2020 году Argus отремонтировали и отправили в Карибское море для помощи в борьбе с наркотрафиком, ликвидации последствий ураганов и COVID-19.

Эта командировка или следующая могут стать последними в военной службе 41-летнего корабля, пишет Forbes. И место Argus в ВМС останется вакантным - вложившись в строительство двух авианосцев, закупку истребителей Typhoon и другого высокотехнологичного вооружения, британское адмиралтейство превысило свой бюджет до 2029 года на 14 миллиардов долларов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Великобритания
Италия
Продукция
Au-30
EF-2000
Проекты
2020-й год
NATO
Авианосец
ИТ
Похожие новости
24.11.2014
Военно-морской заповедник
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
22.01.2008
Оружие-2008
2 комментария
№1
22.10.2021 03:36
Интересно сколько стоить будет?
0
Сообщить
№2
22.10.2021 11:18
Там ВМС США два авианосца выставили на продажу. По центу за штуку. Вот бы Украине подсуетиться.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:46
  • 84
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу