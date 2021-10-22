В США признали эффективность новых ракет России и Китая

США нечем обороняться от российских и китайских ракет большой дальности. Об этом заявили во время виртуального круглого стола по американской противовоздушной обороне, который организовал Альянс по вопросам противоракетной обороны.

Как пишет The National Interest, во время круглого стола высшее военное руководство подчеркнуло уязвимость США перед китайскими и российскими ракетами большой дальности. У противников есть возможность использовать оружие, которое может с дальнего расстояния поразить критически важную инфраструктуру в Соединенных Штатах на раннем этапе конфликта, отметил заместитель директора Командования воздушно-космической обороны Северной Америки полковник Кристофер Струве.

Говорили об острове Гуам, это один из самых западных военных объектов США, он расположен примерно на одинаковом расстоянии от Японии и Австралии и всего в 2700 километрах к юго-востоку от Тайваня. Гуам становится одной из главных баз США в западной части Тихого океана. На острове находится несколько важных военных объектов, включая инфраструктуру для подводных лодок и кораблей, а также большую авиабазу, на которой можно разместить стратегические бомбардировщики.

Учитывая значение Гуама и опасность, которую представляют баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие, усиление противовоздушной обороны острова является приоритетной задачей для США, отметил полковник Струве.

Светлана Цыганкова