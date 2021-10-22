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Военно-промышленный курьер

Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные США прогнозируют, что в случае гипотетического конфликта между США и Россией, а также Китаем в Тихом океане даже отдаленный штат Аляска станет полем битвы.

Именно поэтому системе противоракетной обороны на Аляске отдается приоритет, сообщает Defense Express.

Силы специальных операций США в настоящее время проводят учения по защите острова Шемья, который входит в состав Алеутских островов. Во время этих учений спецподразделения Командования специальных операций «Север» (SOCNORTH) обучаются сбивать низколетящие малые цели и истребители противника, которые могут атаковать Алеутский архипелаг или даже Аляску.

Остров Шемья стратегически важен для обороны северных штатов США.

РЛС AN/ FPS-108 Cobra Dane, входящая в систему ПРО, расположена именно на этом острове. Здесь также есть аэропорт и другие элементы инфраструктуры, которые позволяют принимать и обслуживать тяжелые транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики.

Остров Шемья имел стратегическое значение для США во время холодной войны как оборонительный форпост против СССР. Сегодня военные также считают, что Шемья может стать полем битвы в будущем глобальном конфликте.

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Китай
Россия
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Проекты
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2 комментария
№1
22.10.2021 01:58
Цитата
Военные США прогнозируют, что в случае гипотетического конфликта между США и Россией, а также Китаем в Тихом океане даже отдаленный штат Аляска станет полем битвы.

Именно поэтому системе противоракетной обороны на Аляске отдается приоритет, сообщает Defense Express.

Ну кто, будучи в здравом уме, "отдает приоритет" системе противоракетной обороны, расположенной на "поле битвы гипотетического конфликта между США и Россией"? :)

Система ПРО на Аляске - это наведение на и перехват российских МБР. Это здоровенные локаторы, куча коммуникаций, зданий, оборудовния и пр. в том  же духе. А тут - "поле битвы".  :)

А насчет того, что какой-то остров "может стать полем битвы в будущем глобальном конфликте" - так это просто банальность. ВСЁ "может стать полем битвы в будущем глобальном конфликте". :)

Впрочем, надо понимать кто пишет. :) На всякий случай - это украинский журнал. Хоть и с англоязычным (точнее, американоязычным - defenSe) названием.
Вот оригинал статьи. Enjoy. :)

https://defence-ua.com/army_and_war/amerikanski_spetspriznachentsi_trenujutsja_zahischati_aljasku_ta_radari_pro_vid_rf_ta_kitaju-5081.html

Правда, украинцы говорят "именно поэтому (раз поле битвы) систему ПРО надо защищать", а не "именно поэтому надо отдавать этому объекту приоритет". :)

Так что "Военно-проиышденный курьер" тоже "внес свою лепту"  :)
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№2
22.10.2021 13:05
Вооружите эскимосов новыми луками и всё. Это будет дешевле. Тем более что Россия до сих пор на битву не явилась, а то будет как Украине скоро восемь лет, как воюют с Россией и не могут победить. Дон Кихот уже стонет от зависти.
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