Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске

Военные США прогнозируют, что в случае гипотетического конфликта между США и Россией, а также Китаем в Тихом океане даже отдаленный штат Аляска станет полем битвы.

Именно поэтому системе противоракетной обороны на Аляске отдается приоритет, сообщает Defense Express.

Силы специальных операций США в настоящее время проводят учения по защите острова Шемья, который входит в состав Алеутских островов. Во время этих учений спецподразделения Командования специальных операций «Север» (SOCNORTH) обучаются сбивать низколетящие малые цели и истребители противника, которые могут атаковать Алеутский архипелаг или даже Аляску.

Остров Шемья стратегически важен для обороны северных штатов США.

РЛС AN/ FPS-108 Cobra Dane, входящая в систему ПРО, расположена именно на этом острове. Здесь также есть аэропорт и другие элементы инфраструктуры, которые позволяют принимать и обслуживать тяжелые транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики.

Остров Шемья имел стратегическое значение для США во время холодной войны как оборонительный форпост против СССР. Сегодня военные также считают, что Шемья может стать полем битвы в будущем глобальном конфликте.