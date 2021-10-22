На космодроме Плесецк приступили к вывозу "Ангары" на стартовый стол

На 1-м государственном испытательном космодроме Плесецк приступили к "сухому" вывозу ракеты "Ангара" в процессе подготовки ракеты к испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

"Сухой" вывоз представляет собой комплекс проверок и испытаний на стартовом столе космодрома, ракета-носитель при этом не заправляется топливом.

Ранее "РГ" уже сообщала о новых сроках реализации проекта. 8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Плесецк введут в строй до конца нынешнего года. По графику новый комплекс планировали ввести в строй в конце 2022-го.

Дата пуска ракеты "Ангара-А5" будет определена 20 декабря.

Татьяна Сухановская (Архангельская область)