Войти
Российская газета

На космодроме Плесецк приступили к вывозу "Ангары" на стартовый стол

1048
0
+3
Источник изображения: rg.ru

На 1-м государственном испытательном космодроме Плесецк приступили к "сухому" вывозу ракеты "Ангара" в процессе подготовки ракеты к испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

"Сухой" вывоз представляет собой комплекс проверок и испытаний на стартовом столе космодрома, ракета-носитель при этом не заправляется топливом.

Ранее "РГ" уже сообщала о новых сроках реализации проекта. 8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Плесецк введут в строй до конца нынешнего года. По графику новый комплекс планировали ввести в строй в конце 2022-го.

Дата пуска ракеты "Ангара-А5" будет определена 20 декабря.


Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Похожие новости
18.11.2020
До 20 космических пусков можно будет проводить с Плесецка после достройки ракетного комплекса "Ангара" - Шойгу
18.11.2020
Шойгу прибыл на космодром Плесецк
11.08.2015
Сергей Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником
01.10.2014
Тяжелая "Ангара" готовится к старту
28.08.2014
Первый пуск РН «Ангара» тяжелого класса состоится в конце декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:46
  • 84
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу