"Хороший пример". Эксперт об испытаниях "Булавы" с АПЛ "Князь Олег"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. В эфире радио Sputnik испытания прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
Атомная подводная лодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава".
"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", – цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.
В ведомстве уточнили, что боевые блоки ракеты в расчетное время "успешно прибыли в заданный район".
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал испытания.
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