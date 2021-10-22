"Хороший пример". Эксперт об испытаниях "Булавы" с АПЛ "Князь Олег"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. В эфире радио Sputnik испытания прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Атомная подводная лодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава".

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", – цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что боевые блоки ракеты в расчетное время "успешно прибыли в заданный район".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал испытания.

"Принимается в боевой строй новый подводный атомный крейсер стратегического назначения "Князь Олег". Для проверки его боеспособности, работы всех его систем производится контрольный пуск ракеты "Булава". Таких ракет у него на борту будет шестнадцать, на каждой ракете будет по четыре–шесть боеголовок. Таким образом будет укреплен наш Военно-морской флот, его ядерная стратегическая составляющая. Это очень хороший факт, хороший пример. "Князь Олег" – это у нас пятый подводный ракетный крейсер стратегического назначения класса "Борей". А всего таких кораблей должно быть десять. Они будут выполнять свою роль в стратегии сдерживания вероятного противника", – сказал Виктор Литовкин.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.