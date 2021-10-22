Войти
РИА Новости

"Хороший пример". Эксперт об испытаниях "Булавы" с АПЛ "Князь Олег"

1080
0
0
Пуск баллистической ракеты "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий". 26 ибня 2017
Пуск баллистической ракеты "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий". 26 ибня 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. В эфире радио Sputnik испытания прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Атомная подводная лодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава".

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", – цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что боевые блоки ракеты в расчетное время "успешно прибыли в заданный район".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал испытания.

"Принимается в боевой строй новый подводный атомный крейсер стратегического назначения "Князь Олег". Для проверки его боеспособности, работы всех его систем производится контрольный пуск ракеты "Булава". Таких ракет у него на борту будет шестнадцать, на каждой ракете будет по четыре–шесть боеголовок. Таким образом будет укреплен наш Военно-морской флот, его ядерная стратегическая составляющая. Это очень хороший факт, хороший пример. "Князь Олег" – это у нас пятый подводный ракетный крейсер стратегического назначения класса "Борей". А всего таких кораблей должно быть десять. Они будут выполнять свою роль в стратегии сдерживания вероятного противника", – сказал Виктор Литовкин.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
21.10.2019
Посылка из глубин. Как действует самое смертоносное оружие подлодок
15.01.2019
Продолжение серии: что закупят в рамках госпрограммы
27.06.2018
Что продемонстрировала Россия? США в ужасе. Эксперт: оружие, которое эквивалентно 160 ядерным бомбам
20.03.2018
Эксперты: подводный флот России способен противостоять любым угрозам
13.12.2017
Главком ВМФ: стратегические подлодки семейства "Бореев" укрепят ядерный потенциал России
25.05.2017
Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:46
  • 84
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу