На космодроме Восточный завершились испытания робота-охранника "Маркер"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Испытания робота-охранника "Маркер" на космодроме Восточный завершены, сообщает Фонд перспективных исследований.

"В эксперименте, который проводился 8-14 октября 2021 года на объектах Восточного, был задействован колесный вариант платформы "Маркер", оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик ФПИ на YouTube.

Там отмечается, что робот двигался по заданному маршруту в полностью автономном режиме, благодаря интеллектуальной системе технического зрения" самостоятельно объезжая препятствия на пути. Автономность машины, оснащенной гибридной силовой установкой, составляет до трех суток.

О перспективах дальнейшего применения робота на космодроме Восточный не сообщается.

Ранее научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.

В рамках испытаний шла отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.