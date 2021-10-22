19fortyfive: "Адмирал Нахимов" станет одним из мощнейших кораблей в мире

"Адмирал Нахимов" станет одним из мощнейших кораблей в мире, сообщает 19fortyfive.

Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта "Орлан" (или "Киров" в классификации НАТО) - самые важные корабли Военно-морского флота России после тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", пишет издание.

Длина в 250 метров и водоизмещение, составляющее почти 26 тысяч тонн, обеспечили этим крейсерам звание крупнейших в мире кораблей, не являющихся авианосцами. В то же время грозное ракетное вооружение также делает их одними из самых мощных военных кораблей в истории.

"Орланы" появились на завершающем этапе холодной войны. ВМС США сочли их настолько серьезной угрозой, что для борьбы с ними решили вернуть и частично перевооружить несколько линейных кораблей класса Iowa.

Советские корабли не были первыми в мире атомными крейсерами, но их огромные размеры и мощное вооружение отличали их от американских аналогов. "Орланы" были настолько большими, что на Западе их стали называть линейными крейсерами, и это были первые корабли, получившие такое обозначение после окончания Второй мировой войны.

Всего планировалось построить пять кораблей, но в результате пришлось ограничиться четырьмя, ими стали "Киров", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Эти крейсеры главным образом были предназначены для противодействия авианосным ударным группам ВМС США. Дальность плавания "Орланов", за счет применения ядерной силовой установки, была ограничена только запасом пищи и возможностями экипажа.

Ни один другой военный корабль в мире не вооружен так хорошо, как представители класса "Киров", пишет 19fortyfive. Основное вооружение - 20 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700, способных нести ядерные боеголовки малой мощности. Корабли также имеют многоуровневую систему противовоздушной обороны, состоящую из зенитных ракетных комплексов С-300Ф и 9К33 "Оса", а также шести зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Кортик". Десять 533-мм торпедных аппараты позволяют применять не только торпеды, но и противолодочные ракетно-торпедные комплексы, такие как РПК-6М "Водопад".

Первые три корабля проекта ввели в строй в 1980, 1984 и 1988 годах. Последовавший вскоре после этого распад СССР не мог не сказаться на судьбе тяжелых атомных крейсеров. не могла позволить себе содержать все дорогостоящие корабли в рабочем состоянии, и вскоре "Киров" и "Адмирал Лазарев" встали на вечный прикол, а "Адмирал Нахимов" отправился на модернизацию.

Наиболее современный представитель проекта - "Петр Великий". Его ввели в строй в 1998 году, и в настоящий момент это единственный корабль проекта, который находится в строю и несет службу. В 2009 году крейсер задержал в Аденском заливе 3 судна сомалийских пиратов, тем самым приняв участие в самой неравной схватке в истории военного флота, отмечает 19fortyfive.

Между тем в Северодвинске продолжается модернизация крейсера "Адмирал Нахимов". Ожидается, что корабль получит новое вооружение, радары и другое оборудование. В арсенал модернизированного корабля планируется включить гиперзвуковые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы". Также планируется обновить средства противовоздушной обороны, установив комплексы "Форт-М" и "Панцирь-М", и освежить арсенал противолодочных ракет, включив в него "Ответ" и "Пакет-НК".

После модернизации "Адмирал Нахимов" станет самым мощным военным кораблем ВМФ России и одним из мощнейших кораблей в мире, констатирует 19fortyfive.

Илья Максимов