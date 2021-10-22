В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии

ЦАМТО, 21 октября. В Москве 20 октября состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На открытии заседания министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил сложность военно-политической обстановки: наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.

"Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур", – сказал С.Шойгу.

По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25 до 40 тыс. военнослужащих.

"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", – отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, из-за сложной военно-политической обстановки.

"Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", – сказал С.Шойгу.

Кроме того, по его словам, американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. При этом особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств – членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия.

Количество полетов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть.

По словам главы российского военного ведомства, сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО.

"Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются страны, не входящие в Альянс – Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения маневров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря", – отметил министр обороны РФ.

Он заявил, что военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства.

"Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства", – сказал С.Шойгу.

Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления.

В частности, по словам С.Шойгу, "в сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств – членов ШОС "Мирная миссия-2021".

Министр обороны подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их".

"В условиях все возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", – констатировал С.Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что итоги заседания совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.