США передали ВВС Филиппин дополнительную партию БЛА "СканИгл"

ЦАМТО, 21 октября. Как сообщило посольство США на Филиппинах, на авиабазе Кларк в Мабалакат-Сити (пров. Пампанга) состоялась официальная церемония передачи ВВС Филиппин четырех БЛА "СканИгл".

В мероприятии, состоявшемся 13 октября, приняли участие министр национальной обороны Делфин Лорензана, командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Аллен Паредес, временный поверенный в делах США на Филиппинах Хизер Вариава, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Джон Акилино, представители Объединенной группы военной помощи США (JUSMAG) на Филиппинах.

Как было заявлено, четыре дополнительных БЛА "СканИгл" расширят возможности ВВС Филиппин по ведению разведки и наблюдения, поддержке контртеррористических операций, проведению операций гуманитарной направленности и оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях. Стоимость БЛА, переданных ВС США, составляет 200 млн. филиппинских песо (4 млн. долл.).

Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе. С 2015 года Соединенные Штаты поставили Филиппинам самолеты, корабли, бронетехнику, стрелковое оружие и другую военную технику на сумму более 50,6 млрд. песо (1,06 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года посольство США в Маниле передало ВВС Филиппин первый БАК "СканИгл", в состав которого вошли 6 БЛА. Система стоимостью 687 млн. филип. песо (13,2 млн. долл.) была передана ВВС Филиппин безвозмездно в рамках программы "Иностранное военное финансирование".

В ноябре 2020 года США передали второй БАК "СканИгл" ВМС Филиппин в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI) в ответ на запрос Филиппин, направленный в США в 2017 году. В состав комплекса стоимостью 710 млн. песо (14,79 млн. долл.) вошли восемь БЛА, две пусковые установки, система посадки SkyHook и наземная станция управления.