Войти
ЦАМТО

США передали ВВС Филиппин дополнительную партию БЛА "СканИгл"

824
0
0
Источник изображения: Фото: ph.usembassy.gov

ЦАМТО, 21 октября. Как сообщило посольство США на Филиппинах, на авиабазе Кларк в Мабалакат-Сити (пров. Пампанга) состоялась официальная церемония передачи ВВС Филиппин четырех БЛА "СканИгл".

В мероприятии, состоявшемся 13 октября, приняли участие министр национальной обороны Делфин Лорензана, командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Аллен Паредес, временный поверенный в делах США на Филиппинах Хизер Вариава, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Джон Акилино, представители Объединенной группы военной помощи США (JUSMAG) на Филиппинах.

Как было заявлено, четыре дополнительных БЛА "СканИгл" расширят возможности ВВС Филиппин по ведению разведки и наблюдения, поддержке контртеррористических операций, проведению операций гуманитарной направленности и оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях. Стоимость БЛА, переданных ВС США, составляет 200 млн. филиппинских песо (4 млн. долл.).

Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе. С 2015 года Соединенные Штаты поставили Филиппинам самолеты, корабли, бронетехнику, стрелковое оружие и другую военную технику на сумму более 50,6 млрд. песо (1,06 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года посольство США в Маниле передало ВВС Филиппин первый БАК "СканИгл", в состав которого вошли 6 БЛА. Система стоимостью 687 млн. филип. песо (13,2 млн. долл.) была передана ВВС Филиппин безвозмездно в рамках программы "Иностранное военное финансирование".

В ноябре 2020 года США передали второй БАК "СканИгл" ВМС Филиппин в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI) в ответ на запрос Филиппин, направленный в США в 2017 году. В состав комплекса стоимостью 710 млн. песо (14,79 млн. долл.) вошли восемь БЛА, две пусковые установки, система посадки SkyHook и наземная станция управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
02.09.2019
Морские десантные операции США и Североатлантического блока
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
19.06.2015
Как сдержать Китай ("Foreign Affairs", США)
04.12.2013
Как Китай планирует использовать Су-35 ("The Diplomat", Япония)
18.05.2011
Качественная модернизация ВВС Китая угрожает безопасности России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:11
  • 83
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу