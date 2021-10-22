Замглавы МИД Руденко: вступление Украины в НАТО вынудит Россию реагировать

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать, альянс предупрежден о возможных последствиях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

Комментируя слова Остина, Руденко отметил, что подобные оценки не первый раз звучат из уст представителей стран-членов альянса, и в целом такой подход отражен в уставных документах.

"Но мы всё-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги. Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать", - сказал Руденко.

"Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине", - отметил высокопоставленный дипломат.