Войти
РИА Новости

Атомная подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" в Белом море

694
0
0
Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море
Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава", сообщило Минобороны.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", — отмечается в релизе ведомства.

Там уточнили, что, "по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район".

АПЛ "Князь Олег" планируют передать в боевой состав Военно-морского флота России до конца года. Подводный крейсер станет пятой подлодкой этого класса в составе ВМФ: боевую службу уже несут три субмарины базового проекта 955 "Борей" и головная подлодка усовершенствованного — 955А.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса "Борей" спроектированы в Санкт-Петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При их строительстве применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, снижения шумности. "Булава" служит их основным вооружением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
Похожие новости
17.05.2016
Модернизированные стратегические ракеты "Булава" значительно повысят эффективность субмарин проекта "Борей" - генконструктор
19.12.2013
Сергей Шойгу лично поставит «Юрия Долгорукого» в Гаджиево
22.02.2012
На чем держатся отечественные МСЯС
26.12.2011
Пуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого" позволяет принять их на вооружение
30.09.2011
Россия избавится от крупнейших в мире подлодок
09.07.2010
АПЛ "Юрий Долгорукий" проведет очередной этап ходовых испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:11
  • 83
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу