Атомная подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" в Белом море

Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море.

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава", сообщило Минобороны.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке", — отмечается в релизе ведомства.

Там уточнили, что, "по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район".

АПЛ "Князь Олег" планируют передать в боевой состав Военно-морского флота России до конца года. Подводный крейсер станет пятой подлодкой этого класса в составе ВМФ: боевую службу уже несут три субмарины базового проекта 955 "Борей" и головная подлодка усовершенствованного — 955А.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса "Борей" спроектированы в Санкт-Петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При их строительстве применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, снижения шумности. "Булава" служит их основным вооружением.