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Известия.ru

Ракета «Булава» успешно запущена с подводного крейсера «Князь Олег»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Северного флота

В рамках госиспытаний проведен успешный пуск баллистической ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Олег» из акватории Белого моря. Об этом 21 октября сообщило Минобороны РФ.

«Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — уточнили в военном ведомстве.

По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты поразили цели в расчетное время. В Минобороны добавили, что при подготовке и проведении ракетной стрельбы экипаж АПК проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

В мае «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») начал первый испытательный выход в Белое море.

В декабре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о пуске ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах». Тогда крейсер провел залповый пуск четырех ракет на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря.

Все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

Российская твердотопливная баллистическая ракета «Булава», размещаемая на подводных лодках проекта 955 «Борей», разрабатывалась с 1998 года Московским институтом теплотехники, автором ракеты наземного базирования «Тополь-М».

В июне 2018 года «Булава» принята на вооружение ВМФ РФ по результатам успешных испытаний. Максимальная дальность ее полета — 9300 км.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
РС-12М2
Компании
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Проекты
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