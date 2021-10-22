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ТАСС

До конца года в Крыму возведут инфраструктуру для нового десантно-штурмового полка

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Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

В рамках первой очереди планируется построить штаб полка, два солдатских общежития, столовую, контрольно-пропускной пункт, а также площадку для военной и специальной техники

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Первые объекты инфраструктуры для нового десантно-штурмового полка в Крыму сдадут до конца 2021 года. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

Строящиеся объекты посетил во время рабочей поезди в Феодосию командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. "До конца года строительство объектов первой очереди будет завершено. <...> До конца 2022 года в строй будут введены объекты инфраструктуры второй очереди, а это еще три солдатских общежития и полностью парковая зона. Также до 1 сентября 2022 года планируем сдать новый детский сад для детей военнослужащих полка", - доложил командующему командир Новороссийского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

Как уточнили в военном ведомстве, в рамках первой очереди планируется построить штаб полка, два солдатских общежития (на 300 человек каждое), столовую на 750 посадочных мест и контрольно-пропускной пункт, а также площадку для военной и специальной техники и контрольно-технический пункт.

Как ранее сообщил ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря. Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму представили десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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