Госуниверситет Северной Осетии повысит количественные показатели мобилизационного ресурса

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) в 2022 году начнет подготовку офицеров запаса на базе своего военного учебного центра.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Подготовка офицеров запаса в военном учебном центре при СОГУ начнется в 2022 году. «Военный учебный центр при Северо-Осетинском государственном университете готовит сержантов и солдат запаса. Рад сообщить, что с нового учебного года будет организовано обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса. Уверен, в результате предпринимаемых шагов мы сможем готовить еще более квалифицированных специалистов, способных решать трудные и ответственные задачи по дальнейшему обеспечению обороноспособности государства», - цитирует пресс-служба замначальника главного организационно - мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-майора Сергея Побирохина.

В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил за доверие руководство министерства обороны и выразил уверенность, что это даст дополнительный импульс военно-патриотическому воспитанию молодежи республики.

«И позволит повысить качественные и количественные показатели мобилизационного ресурса в регионе, а также способствовать военно-профессиональной ориентации студенческой молодежи», - приводит слова Меняйло пресс-служба СОГУ, пишет ТАСС.

Первый военный учебный центр в республиках Северного Кавказа открыли в СОГУ в 2019 году. Как отметили в вузе, в 2021 году состоится первый выпуск курсантов.

Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты и в дальнейшем указанные лица не подлежат призыву на срочную военную службу. Ежегодный набор составляет 108 человек.