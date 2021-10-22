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РИА Новости

Военный спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага "тигровой каруселью"

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Момент учений новосибирского спецназа
Момент учений новосибирского спецназа.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Комаров

НОВОСИБИРСК, 21 окт — РИА Новости. Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне "Шилово" в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы — "тигровой карусели", — говорится в сообщении.

По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев.

Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей "Тигр" обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов "Корд. В ЦВО отметили, что при "тигровой карусели" огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.

В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники.

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