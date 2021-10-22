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ТАСС

Робот "Маркер" в полностью автономном режиме контролировал периметр космодрома Восточный

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Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Робот "Маркер" завершил эксперимент по патрулирования периметра космодрома Восточный. Движение по маршруту осуществлялось в полностью автономном режиме благодаря уникальной системе технического зрения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Эксперимент по интеграции робототехнической платформы "Маркер" в систему безопасности космодрома Восточный проводился с 8 октября. Был задействован колесный вариант платформы "Маркер", оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов.

"Движение осуществлялось по заданному маршруту в полностью автономном режиме, который обеспечивала интеллектуальная система технического зрения. "Маркер" самостоятельно объезжал возникающие на пути следования препятствия", - отметили в фонде, добавив, что автономность машины с гибридной силовой установкой составляла до трех суток.

Охрана особо важных гособъектов

Руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Аркадий Петросов сообщил ТАСС, что на основе робототехнической платформы "Маркер" планируется создать перспективных роботов для охраны особо важных государственных объектов.

"Достигнутые в ходе эксперимента результаты создают основу для создания перспективных робототехнических средств, способных обеспечить безопасность особо важных государственных объектов", - сказал Петросов.

Он также отметил, что экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" обладает лучшими в России возможностями автономного движения в неизвестной среде и распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта. В их создании принимали участие передовые научные коллективы Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Южного федерального университета и Научно-конструкторского бюро вычислительных систем.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта - создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

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