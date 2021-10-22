Специалисты Минобороны построят в Подмосковье больничный комплекс

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое находится в распоряжении «Известий» в четверг, 21 октября.

Отмечается, что данное решение принято в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина. Тогда как с просьбой о строительстве к главе государства обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В городском округе Истра военные строители построят многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация», — указано в заявлении.

Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут получить и пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

В ведомстве пояснили, что в составе стационара проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники. Общая площадь застройки превысит 17, 5 тыс. кв. м.

Сдать больничный комплекс военные строители планируют уже в мае 2022 года. В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ возводят новый военный госпиталь в Казани. Так, в этом медучреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население Татарстана.

Кроме того, ВСК начал строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный, который располагается в Архангельской области. Сдать учреждение планируется до конца 2023 года.

В 2020 году Минобороны оперативно построило 30 многофункциональных медицинских центров. По словам заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, работа шла круглосуточно. Их строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение занимало от двух до трех месяцев, добавила она.

Вместе с тем 20 октября Путин поручил Минздраву оказать поддержку регионам кадрами и лекарствами. Кроме того, российский лидер потребовал контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.

В тот же день стало известно, что Минобороны РФ по поручению Путина передаст из воинских частей регионам сжиженный кислород. В ведомстве уточнили, что 21 октября будут переданы еще 27 т сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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