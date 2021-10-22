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Известия.ru

Военные РФ провели в Сирии мастер-класс по применению огнеметов

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Военные России провели мастер-класс для сирийских военнослужащих и показали, как обращаться с отечественным огнеметом «Шмель». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в четверг, 21 октября.


Подобные навыки им пригодятся при штурме зданий и поражении укреплений.

«Практически выполнены стрельбы из реактивных пехоты огнеметов. Личный состав в ходе занятий показал высокий уровень боевой выучки», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки в Сирии Денис Егоров.

Бойцам необходимо работать в связке со стрелками и попадать в цель под прикрытием аэрозольной маскировки.

Другая часть занятий — маневры под дымовым прикрытием. Пехота продвигалась вперед пока огнеметчики поражали огневые точки условного противника, затем было наступление под прикрытием бронетранспорера (БТР) военной полиции России.

«Эти занятия очень важны для нас. Мы сегодня научились стрелять из нового вида вооружения, а также отработали тактическую подготовку огнеметчиков под прикрытием пехоты и российской бронемашины», — рассказал военнослужащий сирийской армии.

Комплекс занятий проходит на нескольких полигонах на севере Сирии.

20 октября стало известно, что военные России и Египта отработали десантирование без парашютов из макета вертолета Ми-8. Они спустились по тросам, стреляя холостыми патронами на ходу.

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