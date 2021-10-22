Российские и египетские десантники провели на учениях занятия по огневой подготовке

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десантники из России и Египта в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" провели занятия по огневой подготовке с использованием элементов тактической стрельбы на полигоне парашютно-десантных войск под Каиром, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

С 17 по 29 октября в Египте проходит совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы-2021" с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.

"В рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021" десантники из России и Египта провели занятия по огневой подготовке, с использованием элементов тактической стрельбы, на полигоне парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской республики Египет под Каиром", - говорится в сообщении.

В ходе учений военные стреляли по целям из стрелкового оружия. Они провели упражнения учебных стрельб, обменявшись образцами стрелкового оружия. Подчеркивается, что египетские десантники стреляли из российских автоматов АК-12 по мишеням на дистанции от 150 до 500 метров. Российские военные поразили цели из автомата АК-47. Кроме того, гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и РПГ-7 по бронетехнике условного противника на дистанциях от 250 до 400 метров.

"В завершении занятия на учебно-материальной базе военного городка египетских вооруженных сил десантники блокировали и уничтожили условного противника в городском квартале. В ходе выполнения учебно-боевой задачи военнослужащие использовали средства аэрозольного прикрытия. Группы заходили в городок уничтожая цели на различных дистанциях, в укрытиях и зданиях, используя приемы тактической стрельбы", - добавляется в сообщении.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в учениях "Защитники дружбы-2021" задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76мд ВКС России и С-130 "Геркулес" ВВС Египта с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами "Чинук" египетской авиации.

Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники Дружбы" проводятся уже в пятый раз. Впервые они прошли под Александрией в Египте в 2016 году. В 2017 году учение провели в Краснодарском крае на базе Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. В 2018 году в участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром. В 2019 году в ходе учений на полигоне Дубровичи в Рязанской области впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.